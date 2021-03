Développée en Corrèze, l'appli Phyto'Alerte, qui avertit des épandages de pesticides, est déjà un succès

"C'est une contrainte finalement bien minime" reconnaît Laurent Rougerie, le président du syndicat de l'AOP Pomme du Limousin. Initiée dans le cadre de la charte anti-pesticide signée en Corrèze en 2017 et développée par l'entreprise briviste Arinsight en lien avec les producteurs, l'appli Phyto'Alerte est disponible depuis mars 2020. Une trentaine de pomiculteurs l'ont effectivement utilisée. C'est encore peu au regard des 180 producteurs recensés mais il faut que la pratique entre encore dans les mœurs indique Laurent Rougerie. Tout en précisant que ça avance puisque pour les premiers traitements de la saison qui viennent d'avoir lieu il y a au 40 utilisateurs.

On essaye de faire le maximum" Laurent Rougerie

"L'objectif ce n'est pas de forcer la main. C'est d'y aller de façon volontaire" précise Laurent Rougerie qui espère que les très bons retours sur l'appli exprimés par ceux qui l'utilisent déjà inciteront toujours plus les producteurs à sauter le pas. "L'attente sociétale est toujours plus forte. Donc nous on est dans une philosophie d'essayer de répondre au mieux à ces attentes. En concluant : "on essaye de faire le maximum".

Plus de 1.000 riverains utilisateurs

A l'autre bout les riverains avouent d'ailleurs leur satisfaction même si le nombre de pomiculteurs à jouer le jeu est encore trop faible. "On est aujourd'hui un peu plus de 1.000 personnes qui l'ont téléchargée" explique Fabrice Micouraud de l'association Allassac ONGF. Un succès d'autant plus grand que l'appli a été lancée en pleine crise sanitaire rappelle celui-ci. Et son succès devrait sans doute dépasser rapidement les frontières de la Corrèze. Arinsight vient de la rendre disponible en téléchargement dans toute la France.

