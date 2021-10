Développement durable et Brexit au cœur du salon ItechMer à Lorient

Le salon ItechMer s'ouvre ce mercredi à Lorient dans le Morbihan, centré notamment sur le développement durable et le Brexit.

C'est un salon professionnel, le salon ItechMer qui s'ouvre ce mercredi à Lorient. Plus de 200 exposants pour ce salon professionnel international de la pêche, dédié aux technologies, aux équipements et services de la filière halieutique.

Parmi les gros sujets du salon, l'urgence climatique : "Les professionnels ont conscience des enjeux sociétaux et environnementaux", confirme Stéphanie Roos-Faujour, en charge du programme. "Les armements de pêche s'adaptent avec des bateaux de pêche moins gourmands en énergie, à propulsion hydride et/ou avec carburant alternatifs. On essaie aussi de limiter les rejets plastiques en trouvant des matériaux biosourcés pour les filets de pêche."

Et si les consommateurs sont à la recherche des labels, les armements leur répondent : "La fondation de la mer accompagne un armement lorientais qui va être labélisé Ocean Approuve ce qui sera une première. L'objectif est de mettre en lumière toutes les bonnes pratiques en faveur de la protection des océans et d'une pêche responsable."

Au cœur des discussions aussi, le Brexit, et les tensions autour des licences de pêche accordées par le Royaume-Uni pour pêcher dans ses eaux. "Les accords de commerce et coopération avec le Royaume-Uni soulèvent des interrogations. On va en parler au salon y compris avec des Britanniques qui sont invités pour en débattre. Le salon est un facilitateur dans ce domaine", rappelle Stéphanie Roos-Faujour.

ItechMer se veut "facilitateur de discussion", et veut continuer sur cette lancée. "Avant le Brexit, on avait déjà réuni des professionnels des deux côtés de la Manche et aujourd'hui encore on essaie de jouer le rôle de facilitateur pour que les deux parties se parlent."