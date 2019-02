Didier Guillaume au Salon de l'Agriculture : "Il faut davantage de revenus dans la cour de la ferme"

La grande foule a assisté à l'inauguration du stand de la Drôme au Salon de l'Agriculture à Paris ce mardi après-midi. Didier Guillaume y participait en tant que ministre de l'Agriculture et il a rappelé que sa priorité était l'amélioration du revenu des agriculteurs.

Drôme, France

Didier Guillaume a l'habitude d'arpenter les allées du Salon de l'Agriculture à Paris. 21 ans qu'il y participe. Mais c'est la première fois en tant que ministre. "C'est plus tôt le matin et jusqu'à tard le soir". Il a notamment accompagné Emmanuel Macron durant les 15 heures de sa visite samedi. Et le ministre drômois a réservé l'après-midi de ce mardi pour le stand de la Drôme. Une inauguration au milieu de centaines de personnes.

L'inauguration du stand de la Drôme a attiré des centaines de personnes © Radio France -

"J'aime ça, ces rencontres sont importantes" a commenté Didier Guillaume. "Le plus important, si on veut que les agriculteurs retrouvent le moral, c'est qu'ils gagnent leur vie. Il faut plus de revenus dans la cour de la ferme. C'est le sens de la loi Egalim qui essaie d'inverser la construction des prix. Je vais maintenant entamer les négociations de la PAC, la Politique agricole commune européenne, dont dépend l'avenir de l'agriculture."

Les ministres européens de l'Agriculture invités dans la Drôme en septembre

Le ministre de l'Agriculture veut d'ailleurs inviter tous ses homologues européens au prochain salon Tech&Bio à Bourg-lès-Valence en septembre prochain. Pour qu'ils découvrent "les avancées des entreprises françaises en agro-équipement, ces machines qui vont permettre de limiter les intrants voire de ne plus utiliser de pesticides."