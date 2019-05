Didier Guillaume sur l'ours : « Entre le prédateur et l'éleveur, il faut toujours soutenir l'éleveur »

Pau, France

Entre l'attaque probable de Claverine en Soule, et le réveil dans les Hautes-Pyrénées de Sorita accompagnée de deux oursons, les éleveurs pyrénéens sont inquiets. En visite à Pau, le ministre de l'agriculture Didier Guillaume réaffirme, sans remettre en cause la réintroduction et la préservation de la biodiversité, son soutien aux éleveurs.

Didier Guillaume : « Le Gouvernement regarde la situation de très près » Copier

Une attention portée aux « ours déviants »

« Je connais l'inquiétude des éleveurs. Je veux réaffirmer que le Gouvernement français soutient et défend la biodiversité, c'est indispensable pour nos paysages, pour notre pays et pour l'avenir de notre planète ; et en même temps, la réintroduction d'ourses dans la chaîne des Pyrénées qui est une réalité ne peut pas aller à l'encontre du pastoralisme et du travail que font nos éleveurs qui est absolument indispensable. Entre le prédateur et l'éleveur, il faut toujours soutenir l'éleveur, c'est absolument indispensable. L'éleveur c'est aussi l'avenir de notre biodiversité et de notre alimentation. Le Président s'est déjà expliqué à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait faire tomber un peu la pression et surveiller l'évolution de la prédation, il était même allé plus loin en évoquant la possibilité de regarder les cas d'ours déviants, les possibilités de tirs effarouchement... Voilà la situation, elle est regardée de très près par le Gouvernement ».