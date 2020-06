Didier Guillaume : "Une assurance pour tous les agriculteurs avant la fin de l'année"

Des grêlons énormes accompagnés de violentes bourrasques de vent avaient fait des dégâts considérables pour 300 agriculteurs en Ardèche et un millier dans la Drôme. Au point qu'aujourd'hui encore, il est difficile de chiffrer l'impact de cet événement hors normes. La catastrophe avait soulevé une nouvelle fois le problème de l'assurance en agriculture. La grêle est un risque assurable mais à des prix si élevés que beaucoup d'agriculteurs n'étaient pas assurés. Le ministre drômois de l'Agriculture avait alors promis un nouveau système d'indemnisation.

Le Covid-19 a empêché que nous allions plus vite

Un an plus tard, Didier Guillaume était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche pour faire le point sur ce dossier. "Les choses ont bien avancé", a expliqué le ministre de l'Agriculture. "Nous avons fait beaucoup de réunions, il faut co-construire avec l'ensemble des personnes concernées. Un rapport m'a été rendu il y a de cela maintenant trois ou quatre mois. Malheureusement, le Covid-19 a empêché que nous allions plus vite. Mais je réunirai l'ensemble des partenaires pour faire des propositions avant le 14 juillet. Il faut que cette assurance soit généralisée et qu'elle soit mutualisée."

Quel montage juridique et financier ? "Il faut travailler maintenant avec les services de Bercy". Et Didier Guillaume ajoute : "l'Etat a déjà versé quasiment un million d'euros de dédommagement pour les agriculteurs après cet épisode de grêle, notamment pour les arboriculteurs. Aujourd'hui, nous mettons 200 millions, 200 millions par an de dotation pour les aléas climatiques. Cette dotation, nous la garderons évidemment."

Avec le décalage lié à l'épidémie, le ministre espère désormais aboutir "avant la fin de l'année".

►REECOUTER Le coup de fil de l'actu à Didier Guillaume