Difficile d'offrir des roses bretonnes pour la Saint-Valentin

Kerisnel, Saint-Pol-de-Léon, France

Compliqué, maintenant d'offrir des roses de Bretagne ! Pour les amoureux de la St-Valentin, il va falloir se rabattre sur les roses du jardin. Et il y en a quelques unes dans les plates-bandes, au vu de l'hiver doux. Chez le fleuriste, c'est beaucoup plus rare. Le marché a complètement changé en l'espace de cinq ans.

A l'époque, le Finistère était le deuxième producteur français de roses derrière le Var (avec oui, une production bien moindre quand même). Mais depuis quelques années, la concurrence de pays à bas coûts à mis à terre la filière : Colombie, Kenya s'imposent, sans RSE (responsabilité sociétale des entreprises), sans les mêmes législations sur les pesticides. C'est à ce prix qu'on trouve un bouquet accessible, mais coupé à l'autre bout du monde.

"La demande des clients s'oriente à des niveaux de prix inférieurs", regrette Christian Bardoul, directeur du pôle horticole de Kerisnel à St-Pol-de Léon dans le nord Finistère. "C'est une plante plus complexe et plus coûteuse à produire qu'une autre plante où l'écart de prix et plus facilement gommable."