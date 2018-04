Dijon compte un vignoble de plus. Une parcelle de 650 lignées, composée pour deux tiers de cépages de Pinot et un tiers de Chardonnay. Les pieds ont été plantés ces mardi 17 et mercredi 18 avril, à l'initiative notamment de la chambre d'agriculture et du BIVB. Ils sont dédiés à la recherche.

Depuis cette semaine, les hauteurs de Dijon comptent un vignoble de plus, ou presque. Il s'agit d'une parcelle de 650 lignées, composée pour deux tiers de cépages de Pinot et un tiers de Chardonnay. Les pieds ont été plantés ce mardi 17 et mercredi 18 avril, à l'initiative notamment de la Chambre d'Agriculture et du BIVB, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

Les planteurs ont pleine action © Radio France - Christophe Tourné

Une parcelle "conservatoire" et des pieds rigoureusement sélectionnés.

L'objectif de cette opération n'est pas de faire du vin, mais d'observer l'évolution de ces pieds de vignes face aux changements climatiques. Ces pieds ont d'ailleurs été méticuleusement sélectionnés explique Corinne Trarieux, la responsable de la coordination technique du BIVB. "Ces plants ont pu muter de manière naturelle, il y a de nombreuses années et présentent une diversité au niveau du caractère de la grappe, de la vigueur de la vigne, et peuvent mieux s'adapter aux changements climatiques".

L'opération a donc consisté à récupérer tous ces plants très variés pour les replanter dans cette parcelle "conservatoire" pour observer ces plants et pouvoir les utiliser par la suite.

L'entrée du conservatoire © Radio France - Christophe Tourné

Du "vieux" pour mieux affronter demain

Ces plants datent en fait d'avant 1960 et l’avènement du clonage dans les vignobles. Ils ont fait l'objet de recherches avant d'être implantés dans ce conservatoire. Il y a d'abord eu une étape de prospection dans les vignes des viticulteurs de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or. "Les techniciens sont allés suivre ces plants sur trois ans pour les observer au niveau agronomique, valider qu'ils étaient intéressants, les analyser pour être sûr qu'ils sont sains pour les implanter dans le conservatoire", précise Corinne Trarieux. Pour la suite, les analyses vont continuer pendant trois ans pour vérifier que leur caractère agronomique est toujours présent.

Un pied planté dans ce conservatoire © Radio France - Christophe Tourné

Pas de vin mais des analyses poussées.

C'est donc un conservatoire et non une vigne classique précise Sophie Hanesse, la responsable du service viticole à la chambre d'agriculture. "Cela reste une vigne expérimentale à visée scientifique, d'évaluation des cépages et des raisins produits avec des micros vinifications car nous avons besoin de caractériser la vigne mais également le vin".

La chambre d'agriculture très impliquée dans cette expérimentation © Radio France - Christophe Tourné

