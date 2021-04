Dijon : manifestation régionale des agriculteurs en colère ce mardi 6 avril

Les syndicats agricoles FRSEA et les Jeunes Agriculteurs annoncent deux cents tracteurs et plusieurs centaines de manifestants ce mardi à Dijon pour protester contre des mesures de plus en plus contraignantes, une administration de plus en plus tatillonne, et une répartition inéquitable de la PAC.

Cinq convois vont se diriger vers Dijon ce mardi 6 avril pour se retrouver devant les locaux de la DREAL, boulevard Voltaire, là même où un rassemblement en forme d'avertissement a eu lieu le 30 mars dernier. Avant cela, les manifestants ont différents lieux de ralliements selon leur provenance, puisque si la majorité des manifestants vient de la Côte-d'Or, on attend aussi des délégations de l'Yonne, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de la Saône-et-Loire. Ils se retrouveront donc une première fois soit à Pouilly, à Sombernon, à Arc sur Tille, à Fauvernay ou à l'abbaye de Citteaux avant de converger vers Dijon où le rendez vous est fixé à 10h30.

Quelles sont les raisons de la colère des agriculteurs en Bourgogne-Franche-Comté?

Outre une administration de plus en plus tatillonne et envahissante, accompagnée de mesures environnementales de plus en plus lourdes, la nouvelle répartition des aides de la PAC, la Politique Agricole Commune, a fait déborder le vase. Pour le président des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or, Antoine Carré, elle ne prend pas en compte la spécificité des territoires. En Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup d'exploitations se trouvent sur des plateaux ou en altitude et se retrouvent donc plus fortement confrontées aux épisodes de sécheresse. Malgré les promesses faites par l'exécutif lors de rencontres avec le Président de la République ou le Ministre de l'Agriculture, cette prise en compte des spécificités des territoires est complètement passée à la trappe dans la nouvelle répartition des aides européennes. Cela va se traduire par une perte de 20% pour les exploitants. Or dans la région, ca concerne 80% des professionnels de l'agriculture.

Les tracteurs sont appelés à venir avec des bennes et des plateaux. Cela risque donc de sentir un peu le fumier ce mardi 6 avril à Dijon.

