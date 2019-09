Dimanche 15 septembre : 30 ans de fête pour "La ferme en fête" à Betz-le-Château

Comme chaque année, l'équipe de la Maison Galland vous donne rendez-vous à la Ferme des Bournaichères, à Betz le château, pour "La ferme en fête". L'occasion de rencontrer des éleveurs et producteurs passionnés et d'en savoir plus sur les pratiques agricoles durables.

Betz-le-Château, Indre-et-Loire, France

Ecoutez, la terre nous parle.

C'est le thème retenu pour le marché à la ferme du 15 septembre. De 10H à 18H, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations et ateliers découvertes.

"La ferme en fête" c'est d'abord l'occasion pour les élèves du lycée de Saint-Cyran de vous présenter la ferme des Bournaichères, où l'on élève des porcs dans une démarche d'agriculture de conservation. C'est aussi l'occasion de proposer aux visiteurs des balades pédagogiques dans les champs cultivés en "agriculture de conservation des sols" (chez les Galland, on produit les céréales qui nourriront les animaux). C'est enfin l'occasion de profiter de plusieurs ateliers:

- Un atelier pour montrer l'importance de la préservation du patrimoine du sol

- Un atelier pour comprendre l'intérêt du semis direct et des couverts végétaux

- Un atelier sur la place de l'élevage dans l'agriculture de demain

- Un atelier pour découvrir les pratiques favorables à la biodiversité.

Nul doute que les visiteurs en apprendront énormément sur le métier des agriculteurs, mais qu'ils trouveront aussi un peu d'inspiration pour leur pratique du jardinage.

La biodiversité au cœur de cette édition © Maxppp - Vincent ISORE

Goûtez, c'est local

Pour cette trentième édition de "La ferme en fête", les producteurs se donnent rendez-vous à la ferme des Bournaichères pour un marché au cours duquel les produits tourangeaux seront à l'honneur: Les porcs et charcuteries de la maison Galland, bien sûr, mais aussi les vins (de Vouvray, Chinon, Saint Nicolas de Bourgueil), les bières, fromages, yaourts, confiseries, safran de Touraine, escargots, confitures, canards et foies gras et... les miels de Michaël Preteseille, apiculteur du rucher de la dame blanche (c'est lui qui s'occupe des abeilles de France Bleu Touraine).

Les artisans aussi seront présents. Meubles, maroquinerie, poterie, couture, girouettes... Nombre de savoir-faire seront représentés.

Un espace restauration vous sera également proposé avec des menus gourmands et faits maison.

Amusez-vous et découvrez

"La ferme en fête" c'est, avant tout, un rendez-vous familial. De nombreuses animations attendent les enfants, par exemple. Ils pourront caresser et faire connaissance avec les animaux de la ferme mais aussi profiter de nombreux jeux, avec notamment une piscine de paille qui promet de baux moments de fous rires.

La confrérie des rillettes de Tours sera présente et proposera des cuissons de rillettes au feu de bois. Les curieux ou passionnés pourront admirer l'exposition d'anciens tracteurs et l'ensemble des visiteurs sera invité à participer à une grand tombola.

L'occasion de caesser les animaux © Maxppp - Aurélien MORISSARD

"La ferme en fête" c'est dimanche 15 septembre, de 10H à 18H. Pour réserver pour le repas du midi : 02.47.92.30.85. Renseignements sur le site internet de la Maison Galland