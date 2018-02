Les agriculteurs d'Occitanie multiplient les blocages à Toulouse et dans la région ce mercredi. Nouvelle mobilisation contre le projet européen de révision de la carte des "zones défavorisées". Perturbations en cours sur tous les grands axes autour de la ville rose.

Pendant qu'une grosse moitié de la France est bloquée par la neige, en Occitanie ouest ce sont les agriculteurs qui paralysent Toulouse et sa région. Grosse journée de mobilisation et de blocages ce mercredi pour défendre le classement de leurs terres en zones défavorisées, un classement qui leur donne droit à des aides européennes et qui pourraient disparaître avec la révision de la carte imposée par Bruxelles.

Cela fait 15 jours pile aujourd'hui que les éleveurs du Tarn et Garonne, de Haute-Garonne, du Tarn et du Lot notamment sont mobilisés. France Bleu Occitanie vous informe en temps réel de l'évolution de la situation.

Le point à 9h

Les agriculteurs ont commencé leurs blocages sur tous les axes desservant Toulouse et Montauban

Paralysie annoncée de Toulouse et de son périphérique en début d'après-midi

De la terre déposée sur les voies à Villefranche de Lauragais empêche la circulation des trains entre Toulouse et Narbonne

Blocus annoncés sur l'A61, l'A64, Pins-Justaret , les routes du Tarn et Garonne (où les transports scolaires sont suspendus)

Les transports scolaires sont suspendus dans le Tarn et Garonne mais aussi dans le secteur de Saint-Gaudens en Haute-Garonne

Ils seront reçus à 16h ce mercredi au ministère de l'Agriculture à Paris

DIRECT - Manifestation des agriculteurs à Toulouse et en Occitanie

9h22 : Le mouvement s'étend et commence à impacter aussi d'autres départements aux alentours. En Dordogne, un convoi de tracteurs est parti d'Eymet vers 8h pour rejoindre Bergerac, pour protester contre la refonte de la carte des zones défavorisées. Dans le Lot et Garonne, la préfecture recommande de réduire voir d'annuler les déplacements en voiture.

8h55 : Les agriculteurs intensifient leurs blocages depuis ce matin :

blocage de l'A64 dans le Muretain, inaccessible entre Toulouse et la Méditerranée:

ronds-points en feu à Villefranche de Lauragais.

de la terre déposée sur les voies dans le secteur empêche la circulation des trains entre Toulouse et Narbonne

Il est vraiment recommandé d'éviter tous les axes desservant Toulouse.

8h50 : Les transports scolaires sont suspendus dans le Tarn et Garonne mais aussi dans le secteur de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, perturbation du réseaux d’autocars Arc en ciel.

8h45 : Les accès en direction du périphérique de Toulouse sont impossibles depuis l'A61 (blocage au niveau de l'aire de Port Lauragais avec une sortie obligatoire à Castelnaudary (n°21), l'A64 coupée au niveau Capens (n°28), informe la préfecture de Haute-Garonne sur Twitter.

8h30 : Les agriculteurs ont commencé leurs blocages sur tous les axes desservant la ville rose. Les cortèges devraient ensuite se rapprocher du périphérique toulousain dans la journée. Voici les perturbations à prévoir à Toulouse et dans la région ce mercredi.

Les perturbations attendues en Haute-Garonne © Radio France - Oanna Favennec

8h10 : Info trafic en temps réel sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie vous informe en direct de l'évolution de la situation. Info trafic en temps réel.