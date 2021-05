DIRECT - Nouvelle action des pêcheurs contre l'installation d'éoliennes en Baie de Saint-Brieuc

Ce vendredi 7 mai, les pêcheurs se sont à nouveau donnés rendez-vous en mer en Baie de Saint-Brieuc pour s'opposer à l'installation d'éoliennes en mer. Le chantier a commencé lundi 3 mai. Ce jour là, les pêcheurs avaient déjà prévus de se mobiliser mais les bateaux avaient fait demi tour pensant que le chantier avait été retardé.

Ce matin, ils se mobilisent à nouveau.

Suivez notre direct grâce à Johan Moison reporter à France Bleu Armorique embarqué à bord d'un bateau de pêche d'Erquy.

7h30 : notre reporter Johan Moison est à bord du Joliana avec Yohann Regereau patron pêcheur d'Erquy. Les pêcheurs se sont donnés rendez-vous sur la zone des travaux à 9h. Il y aurait environ 80 bateaux des Côtes d'Armor.

8h : Les bateaux de pêche ont prévu de se retrouver à 9h sur la zone des travaux et d'encercler l'Aeolus, le bateau-plateforme qui doit forer et installer les éoliennes. Les manifestants pourraient aussi tirer des fusées de détresse. Une manifestation est prévue également ce matin au Cap Fréhel.

8h15 : Selon les pêcheurs, la gendarmerie maritime est sur zone. "Si on doit aller au front on ira" explique le patron pêcheur Yohann Regereau.

À bord du Joliana avec Yohann Regereau © Radio France - Johan Moison

8h30 : L'Aeolus, l'énorme bateau prévu pour le chantier des éoliennes en baie de Saint-Brieuc, est en vue.

L'Aeolus, bateau-plateforme sur zone pour le chantier des éoliennes en mer. © Radio France - Johan Moison

9h : Christophe Thiaud pêcheur d'Erquy explique "on en veut pas de leurs éoliennes, c'est une zone où on travaille. On a peur que la ressource disparaisse pendant les trois ans de travaux. On ne veut pas de compensation financière, on veut pouvoir vivre de notre travail".