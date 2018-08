Corse, France

Les résultats tardent à se montrer. En témoigne ce nouvel accident, survenu en début de semaine dernière sur la quatre-voies au sud de Furiani. Pendant la nuit, un fourgon a percuté un bovin. Ce bovin serait descendu de Teghime, un secteur où les animaux en divagation sont légion. Des battues y auront lieu prochainement, d'après Gérard Gavory, le préfet de Haute-Corse :

Gérard Gavory, le préfet de Haute-Corse à propos de la divagation animale à Teghime Copier

"Je suis en relation depuis maintenant plusieurs mois avec le maire de Bastia. Le maire est décidé à mener l'opération. C'est une opération qui devrait être menée à brève échéance parce qu'on est quand même sur _un axe extrêmement fréquenté et très accidentogène._"

L'an dernier, la Communauté des Communes du Sud Corse avait elle aussi tenté de prendre le problème à-bras-le-corps, en créant un "lieu de remisage pour gros animaux d'élevage en divagation". L'intercommunalité justifie le retard pris dans le dossier par "des lourdeurs administratives". Une consultation d'un mois devrait être lancée en septembre. À son issue, un éleveur sera désigné pour s'en occuper.

Un projet de fourrière régionale, Corsica Fibbia, était dans les tuyaux depuis deux ans du côté d'Aleria. Mais il est actuellement en stand by. Il faut attendre le feu vert des maires. Guillaume Grenier, le porteur du projet :

Guillaume Grenier, porteur du projet de fourrière régionale Corsica Fibbia Copier

"C'est un service qui n'existe pas encore, donc certains doivent se dire _"pourquoi on le ferait alors qu'il n'y a pas de soucis actuellement ?"_. Certains villages ne sont pas touchés. D'autres refusent pour des raisons financières, et les autres préfèrent carrément mettre trois panneaux, faire un chèque à une association en disant "on fait quelque chose" mais qui n'est pas à la hauteur de la problématique insulaire."

Face à ce manque de solutions, Maurice Chiaramonti le maire de Poggio-Mezzana, ne cache pas sa lassitude. Il a déjà brandi il y a deux ans la menace d'une battue administrative, sans la mener au bout :

Maurice Chiaramonti, le maire de Poggio-Mezzana, excédé par la divagation animale Copier

"Cet arrêté n'a pas été pris parce qu'après avoir vu quelques éleveurs, ils ont compris l'importance que cela risquait d'avoir. Tout était rentré dans l'ordre ! Mais malheureusement, maintenant on recommence. Je me demande qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse. Il faut des volontaires quand même, pour faire des battues. Et je me vois très mal faire une fourrière chez moi.

Il faudra minimum quatre emplois puisque ces fourrières doivent être gardées 24 heures sur 24. Chaque employé travaillant huit heures, il en faut trois. Il faudrait au moins une quatrième personne en remplacement parce qu'elles ne peuvent pas travailler en continu. Il faut aussi qu'elles se reposent un peu. Qui va payer ? Je suppose que c'est la commune qui va payer, et je me vois mal imposer quatre emplois à payer par les gens de ma commune alors qu'ils n'y sont pour rien. Je n'ai aucun éleveur sur ma commune. Les animaux en divagation viennent des autres villages."

Environ 30 000 animaux seraient en divagation sur l'île. Le schmilblick n'avance pas, chacun se renvoie la balle...