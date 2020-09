Diviz ar Yaou - Al labour-douar, hiziv ha warc'hoazh

Quel avenir pour l'agriculture ? Des fermes connectées, des tracteurs équipés des dernières innovations, ou bien des exploitations à taille humaine à l'agriculture diversifiée ? Alors que le Space, salon de l'agriculture se tient virtuellement à Rennes, on en parle en breton dans le Diviz ar Yaou.

Ar Space, saloñs bras al labour-douar hag ar sevel chatal a oa sañset bezañ dalc'het e Roazhon ar sizhun-mañ. Nullet an traoù war al lec'h, n'eus ket eus ar c’henstrivadegoù loened, ar saout hag ar pemoc'h a zo chomet er gêr, met memestra e vez aozet traoù enlinenn : prezegennoù, diskouezadegoù, emvodoù etre an dud a vicher war internet.

Adselaouit an diviz

E Diviz ar Yaou e lakaomp ar gaoz ar sizhun-mañ war al labour-douar, gant daou saver-chatal : Charlotte Kerglonou, saverez saout-laezh e Esse, en Il-ha-Gwilen, ha dilennadez e kambr al labour-douar e anv ar c'honfederasion paysanne, ha Virgile Bleunven, saver moc'h bio e Plabennec.

Diviz ar yaou war dazont al labour-douar - Lodenn gentañ Copier

Penaos eo tremenet ar prantad kenfinañ ? Daoust-hag-eñ e cheñch tro spered ar re yaouank o vont war ar vicher ? Hag an teknologiezhoù nevez, ha cheñch a reont an doare da broduiñ ? Penaos eo ar gwellañ atant hervez an dud pedet ganeomp ? Selaouit Diviz ar Yaou !