Les premières mirabelles de Lorraine récoltées donnent satisfaction

Les mirabelles du domaine de Sion sont belles, rondes et bien colorées malgré la sécheresse du mois d'août

Bien parfumées, jaunes, rondes : les premières mirabelles de Lorraine de la saison donnent satisfaction ! A Saxon-Sion, sur l'exploitation gérée par Jean-Pierre Parisot, la récolte se déroule on ne peut mieux.

"Tout va bien pour le moment, se réjouit le gérant de 67 ans. Les fruits sont beaux, l'ambiance est bonne, et les conditions n'altèrent pas la qualité de nos fruits."

Une équipe bien diversifiée

Débutée une semaine plus tôt que prévu, la cueillette des mirabelles de Lorraine, reconnues comme Indication Géographique Protégée (IGP), est effectuée par une équipe de saisonniers de tous genres et de tous âges.

Celia, 18 ans, échange d'ailleurs avec Philippe, 68 ans, venu prêter main forte au domaine Parisot. "Au mois de mai, on m'a dit qu'il manquait des bras pour la cueillette, alors je me suis dit 'pourquoi pas', raconte le retraité. Et je ne regrette pas du tout : les fruits sont vraiment magnifiques, certains pourraient même passer pour des reines-claudes !"

Jean-Pierre Parisot présente les récoltes de son exploitation, au domaine de Sion © Radio France - Louis GILLES

Attention à l'excès de confiance

Il n'est pourtant pas l'heure de crier victoire trop vite, ce que ne manque pas de souligner Jean-Pierre Parisot. Il reste encore trois semaines de récolte pour toute son équipe, jusque début septembre.

Les chiffres prometteurs de la cueillette à mi-chemin devraient cependant permettre à l'exploitation de retrouver ses standards habituels de production, après un été 2021 catastrophique...