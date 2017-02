Dordogne : 13 producteurs de produits à base de palmipèdes gras décrochent des médailles au salon

Le concours général agricole a couronné 13 lauréats périgourdins ce samedi au salon de l'agriculture de Paris. Certains obtiennent même deux ou trois médailles pour des foies gras ou des magrets de canard

Treize producteurs périgourdins ont décroché des médailles ce samedi dans le concours général agricole dans la catégorie des produits à base de palmipèdes gras au salon de l'agriculture

A noter la médaille d'or pour les foies gras Teyssier à Montignac en rillettes pur canard.

Or aussi pour la SARL la Bélaudie à Vanxains pour leur foie gras entier de canard en semi conserve. Ce producteur obtient d'ailleurs également deux médailles d'argent. Enfin très grosse performance de la Ferme des Roumevies à Saint Crépin et Carlucet qui décroche 3 médailles dont 2 en or!!!! pour ses magrets de canards séchés et fumés !

A noter que nous avons aussi un lauréat en découpe de volaille au concours général agricole 2017. Médaille de bronze pour la SAS La Truffe périgourdine de Bergerac dans la catégorie Magrets de canard frais.

Et voici la liste !

La liste des médaillés périgourdins en palmipèdes gras :

* Foie gras Teyssier à Montignac. Médaille d'or

* A la truffe du Périgord à Sarliac sur l'Isle. Médaille d'argent

* Foie gras Grolière au Bugue. Deux médailles de bronze

* Foie gras Danos frères à Trémolat. Médaille de bronze

* Ferme de Pleinefage à Paulin. Une médaille d'argent et une médaille de bronze

* Jardel et fils à Calviac en Périgord. Deux médailles d'argent

* La Bélaudie à Vanxains. Une médaille d'or et deux médailles d'argent

* Production artisanale du Cap.del.rat à Boisse. Une médaille d'argent

* Lagrèze Foie gras à Vézac. Une médaille d'argent

* Maison Lembert à Beynac. Une médaille d'argent

* Foie gras Hélène Mudry à Saint Astier. Une médaille de bronze

* La Ferme des Roumevies à Saint Crépin et Carlucet. Deux médailles d'or et une de bronze

* Lycée agricole de Périgueux à Coulounieix Chamiers. Une médaille d'argent