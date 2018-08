Saint-Perdoux, Dordogne, France

Son verger avait été fragilisé par l'excès de pluie au printemps, la tempête de début juillet et la canicule. Mais c'est l'orage du 8 août qui a fait le plus de dégâts. Des grêlons se sont abattus sur l'exploitation de Robert Vénèque, à Saint-Perdoux, dans le Bergeracois. Résultat : des dizaines d'arbres ont été arrachés et des milliers de prunes jonchent le sol. Au total, il pense avoir perdu 8% de sa production.

Se dire qu'on peut tout perdre en cinq minutes, ça fait mal au coeur

Sur les 20 hectares de son verger, l'agriculteur estime que certaines parcelles ont été touchées à 20% par les grêlons. "Il y a entre 70 et 80 arbres arrachés ou prêts à tomber", compte le trentenaire. Depuis qu'il a repris l'exploitation de son père il y a 12 ans, il n'avait jamais vu d'épisode orageux aussi violent. Il va falloir replanter ces arbres, en décembre, mais ils ne produiront pas de prunes avant 6 ou 7 ans. Autant d'années où la production de Robert Vénèque sera diminuée.

Les prunes ont été abîmées par les grêlons, lors de l'orage du 8 août. © Radio France - Emeline Ferry

L'agriculteur avait planté de nouveaux pruniers il y a quelques années. "Ils donnaient pour la première fois, c'était une belle récolte qui s'annonçait", confie-t-il. Mais les grêlons et le vent ont décimé beaucoup de jeunes arbres.

Environ 10 tonnes de prunes sèches perdues

Au sol, les prunes qui sont tombées avant la récolte sont perdues. "On ne peut pas les ramasser", explique le jeune homme. Dans les arbres aussi, les prunes sont abîmées. "Elles ont été touchées par la grêle alors qu'elles étaient en train de mûrir, leur chair était fragile. Cela fait des cicatrices, l'eau s'infiltre et elles pourrissent", constate l'agriculteur. Cette année, il pensait récolter plus de 70 tonnes de prunes séchées (destinées à devenir des pruneaux d'Agen), mais désormais, il n'est pas certain de dépasser les 60 tonnes.

En attendant la récolte, d'ici un peu plus d'une semaine, le producteur espère que la météo sera clémente. Il songé également à se diversifier et à ajouter une culture céréalière à son exploitation. "Une façon d'avoir un revenu supplémentaire des prunes, en cas de problèmes de météo comme cette année. Il ne faut pas tout miser sur le même cheval", estime-t-il.