Dordogne : à Sigoulès, les agriculteurs jouent la carte de la transparence

Boisse, Dordogne, France

Après Saint-Rabier en 2018, Elevage et territoire, la manifestation organisée chaque année dans un lieu différent du département par la Chambre d'agriculture de la Dordogne et la Fédération départementale des CUMA fait étape cette année à Sigoulès à l'occasion des 80 ans de la cave coopérative. Une journée qui permet de mettre en avant les filières du secteur à travers une série d'animations, de démonstrations, de dégustations ou encore de rencontres.

Jean Barou élève 200 chèvres à Boisse près d'Issigeac dans le Bergeracois © Radio France - Emmanuel Claverie

La filière caprine à l'honneur

Parmi les filières mises en avant dans le Bergeracois cette année, la vigne bien sûr, mais également les filières bovines et caprines. La Dordogne compte plus de 120 élevages caprins. Les deux tiers produisent du lait qui servira à la fabrication du célèbre cabécou, les autres fabriquent elles-mêmes leurs fromages qu'elles vendent ensuite sur les marchés. Installé à Boisse près d'Issigeac depuis 1997, Jean Barou, le président du syndicat caprin, y élève 200 alpines chamoisées, dont il vend le lait à la Picandine, la fromagerie de Saint-Astier. Il participe à cette quinzième édition.

Le département compte plus de 120 éleveurs de chèvres © Radio France - Emmanuel Claverie

Répondre aux interrogations des consommateurs

"Participer à cette journée, c'est important" explique l'éleveur, qui travaille avec son frère depuis 2005. On commence à être de plus en plus victime "d'agri-bashing" poursuit Jean Barou. Il faut donc expliquer continuellement notre métier. On essaie d'élever nos animaux le mieux possible. Si on veut qu'ils nous rapportent un peu d'argent de façon à gagner notre vie, il faut qu'ils soient en meilleure santé possible. Il faut donc expliquer tout çà, parce que les gens sont de moins en moins liés à l'agriculture comme il y a de cela 20 ou 30 ans, ne vont plus dans les fermes et se font souvent des idées fausses sur notre métier.

Le programme de la journée

De 10h à 17h, démonstrations dans la vigne le matin (évolution des pratiques et agronomie des sols, l’agro-écologie, les couverts végétaux...) présentations d’animaux, expositions de matériels agricoles, dégustation de produits locaux, marché gourmand…

A partir de 17h jusqu'à 23h30, les vignerons de Sigoulès organisent la fête de leurs 80 ans et proposent des animations : initiation à la dégustation, visites du chai (de 17h à 18h30), marché gourmand de producteurs locaux animé par le groupe Smoking Tropical, spectacle cabaret années 80 (A plein tubes) et feux d’artifice. L'entrée est gratuite.

L'année dernière, la manifestation avait attiré 3000 personnes...