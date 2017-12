Dordogne : apport record de truffes sur le marché de Saint-Alvère

Près de 80 kilos de truffes sont arrivés ce lundi 4 décembre pour le deuxième marché de la saison à Sainte-Alvère. Un apport exceptionnel pour un début de mois de décembre.

L'ouverture du marché aux truffes de Sainte-Alvère avec une quinzaine de jours d'avance annonçait déjà un début de saison exceptionnel. Confirmation ce lundi 4 décembre avec un très gros apport sur le marché pour le deuxième rendez-vous de la saison. Près de 80 kg de truffes ont été apportés ce matin par une cinquantaine de producteurs du secteur. 69,7 kg ont pu être commercialisés (dont 20,6 kg en première catégorie). Tout est parti en une heure.

600 à 900 euros le kilo

C'est assez exceptionnel pour la date. Elles ne sont pas parfaites, certaines sont encore immatures. Grises au lieu d'être bien noires," précise Marie-France Ghouti, commissaire principale du marché de Sainte-Alvère. Ce week-end il a fait très froid et un nouvel épisode de gel est annoncé pour le week-end prochain, mais cela n'inquiète pas plus que cela la commissaire. " -2°C ou -4°C c'est bon car cela fait mûrir les truffes, en revanche il faut du soleil derrière pour réchauffer la terre." Les truffes se vendent en ce moment entre 600 et 900 euros le kilo selon la qualité. Un cours un peu élevé pour un début de saison, mais Marie-France Ghouti l'explique très simplement. "Il y a un manque de production dans le sud-est ce qui fait monter les cours. La truffe du Périgord est très prisé par les courtiers."