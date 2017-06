Dordogne : c'est parti pour la saison de la truffe d'été !

Le premier marché aux truffes d'été de Sainte-Alvère (en Périgord) avait lieu ce lundi matin, lundi de Pentecôte. Deux kilos ont été négociés. La truffe d'été devient en tout cas de plus en plus à la mode sur les tables et en cuisine

Le premier marché aux truffes d'été de Sainte-Alvère avait lieu ce lundi matin, lundi de Pentecôte, en Périgord noir.

Deux kilos ont été vendus, au prix élevé de 150 euros le kilo. Quand la saison bat son plein et que l'apport est plus important, la truffe d'été se négocie plutôt autour de 80 euros le kilo.

Les truffes d'été du marché de Sainte Alvère © Radio France - Harry Sagot

Bien moins cher donc que sa cousine, la tuber melanosporum, la truffe noire du Périgord. Pourtant, le goût de la truffe blanche est subtil, moins prononcé, mais elle serait parfaite crue pour parfumer une salade par exemple.

La méthode de cavage est exactement la même que pour une truffe noire, elle se fait renifler par un chien ou un cochon. Mais le cochon a l'inconvénient de vouloir manger la truffe lui-même.

Une truffe de plus en plus en vogue

Aujourd'hui, la truffe blanche, la tuber aestivum, est de plus en plus à la mode, alors que dans les années 60 par exemple, elle était surtout réservée pour nourrir les cochons dans les anciennes truffières. Mais à notre époque, des chefs étoilés recherchent les meilleures truffes blanches, et elle semble de plus en plus appréciée.

Humer les truffes... toujours un plaisir immense pour les périgourdins © Radio France - Harry Sagot

C'est aussi un moyen pour des communes comme Sainte-Alvère de conserver une animation toute l'année, et pas seulement l'hiver pendant la saison de la truffe noire. Cette année, les conditions atmosphériques ont été plutôt favorables avec un printemps plutôt pluvieux. L'an dernier au premier marché d'été, 29 kilos avaient été apportés, mais l'apport s'était amenuisé au fil des semaines, car le soleil avait brillé pendant trois mois.

Retrouvez ici l'interview intégrale de Christian Valler, trufficulteur et vice-président de l'association pour la promotion et la valorisation de la truffe sur France Bleu Périgord :

Le prochain marché aux truffes blanches d'été aura lieu lundi 12 juin.