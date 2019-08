Dordogne : conséquence de la canicule du mois de juin, les tomates peinent à mûrir en Périgord

Sainte-Orse, France

Des haricots grimpants qui ne grimpent pas, des salades qui montent à vitesse grand V et des tomates qui peinent à mûrir. La canicule du mois de juin, avec ses températures qui ont dépassé les 40°, a laissé des traces dans les potagers périgourdins. A Tourtoirac, Yann, un professeur de lycée passionné de jardinage a planté quelque 80 pieds de tomates dans son impressionnant potager de 500 m². Et lui aussi attend que ses tomates veuillent bien mûrir. "Les très précoces sont arrivées avec une dizaine de jours de retard à cause du temps assez froid en début de saison" explique ce féru de permaculture. "Les moyennement précoces ont plutôt bien mûri grâce à la pose d'un filet anti-grêle qui a filtré les rayons du soleil. En revanche les tardives ont du mal à mûrir aujourd'hui et commencent à peine à rougir ces jours-ci".

Certaines tomates ont même été brûlées par le soleil © Radio France - Emmanuel Claverie

La canicule de juin a fait brûler les fleurs et avorter les fruits" David Prudhomme, maraîcher bio à Sainte-Orse

A Sainte-Orse, où il cultive plus d'une douzaine de variétés, David Prudhomme, maraîcher bio, explique pourquoi les tomates peinent à rougir cette année. "Sur ce pied de variété Saint-Pierre planté tôt dans la saison, on peut voir en bas des grappes qui ont été enlevées puisque nous avons déjà récolté les fruits, juste au dessus des grappes pleines de fruits verts qui commencent à mûrir et plus on monte en haut du plant, plus ont voit de fleurs qui ont séché et qui ont avorté. Il n'y aura pas de fruits sur ces étages-là, et nous allons avoir un trou dans la production. C'est la conséquence directe de la canicule de juin".

Les jardiniers espèrent maintenant une belle arrière-saison pour permettre aux tomates de mûrir © Radio France - Emmanuel Claverie

Les jardiniers croisent maintenant les doigts pour avoir une belle arrière saison, pour donner à toutes ces tomates vertes la possibilité de mûrir.