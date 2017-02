Dordogne : coup de froid sur le marché aux truffes de Périgueux

Comme tous les autres marchés aux truffes du Périgord, celui de Périgueux avait très peu de tuber melanosporum à proposer ce samedi matin pour la fête de la truffe.

Deux kilos et 600 grammes vendus entre 850 et 1000 euros le kilo. Il n'y avait pas beaucoup de truffes ce samedi 11 février à l'ouverture du marché aux truffes de Périgueux. A peine une dizaine de producteurs avaient fait le déplacement. C’était pourtant la grande fête de la truffe, avec au programme une dégustation de brouillade, des démonstrations de cavage...Mais cette année le diamant noir du Périgord n'est pas à la fête.

Une baisse des ventes considérable

La production de tuber melanosporum n'est pas bonne. Le président des trufficulteurs pétrocoriens (qui réunit 200 producteurs) Christian Pratique tire un très mauvais bilan de la saison qui se termine. "On ne sait même pas si elle a vraiment démarré. Sur le marché de Périgueux on a vendu 90 kilos de truffes alors que l'an passé on en a écoulé 320 kilos ! C'est un très gros déficit," explique-t-il. Le manque d'eau et les fortes chaleurs de l'été sont désignés comme les principaux facteurs responsables de cette baisse de production. "Depuis la mi-janvier c'est le gel qui fait du mal ! Ce samedi matin on a encore dû refuser plusieurs centaines de grammes de truffes gelées."

Christian Pratique "on ne sait pas si la saison a vraiment commencé!" Partager le son sur : Copier

Marie-Claire venue de Sainte-Foy-de-Longas confirme. "Je ne suis pas revenue sur le marché depuis les fêtes. Nous n'avoins rien à proposer" raconte cette trufficultrice qui cave "à la mouche". "On ne peut pas chercher les truffes. Quand le sol est gelé les mouches ne se posent pas." Jean-Michel, infirimier de Paussac et trufficulteur amateur a eu un peu plus de chance. "Après un mois de décembre assez mauvais, janvier est plutôt bon. Les truffières ont été arrosées par les orages cet été. Ça a peut-être été bénéfique mais je n'ai aucune certitude."

Des acheteurs de toute la France

Dans ses petits paniers en osier, Jean Michel a devant lui près de 700 grammes de truffes. L'une d'elle vient de trouver acheteur : Christian, un Parisien venu spécialement pour le marché. "Ici je sais qu'elles sont de meilleure qualité qu'à Paris. Sentez-moi ça ! C'es incroyable. Je vais la découper en fine lamelle pour la déguster sur une tartine grillée accompagnée d'un vieux champagne." Preuve que la truffe sait se faire désirer et qu'elle a encore de nombreux prétendants.