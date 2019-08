Dordogne : les restrictions de pompages dans les cours d'eau se durcissent

Malgré des températures plus basses ces derniers jours, la baisse des débits des cours d’eau se poursuit. Alors, la préfecture renforce encore les mesures de restrictions de pompage d'eau dans le département.

Dordogne, France

La fraîcheur et la pluie de ces derniers jours n'ont toujours pas suffi à faire remonter le niveau de l'eau dans les rivières et les cours d'eau du département. Le préfet de la Dordogne, après avoir consulté le comité de gestion de l'eau a donc choisi de prolonger et renforcer les restrictions en cours depuis le 9 août sur l'ensemble des bassins versants déjà concernés.

Des mesures renforcées sur La Crempse, La Pude et l'Eyraud

La Crempse passe en alerte renforcée. Les agriculteurs sont interdits de pompage pendant trois jours et demi par semaine.

La Pude et l'Eyraud sont désormais des cours d'eau en crise. Tous les prélèvements d'eau sont donc interdits.

Ces changements entrent en vigueur à partir du vendredi 23 août à 8h.

Les mesures liées à l'usage domestique de l'eau sont aussi maintenues. Un nouveau comité de gestion de l'eau se tiendra le mardi 3 septembre.

