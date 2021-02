VIDEO - Dordogne : des agriculteurs déversent du fumier pour demander de meilleurs prix en grande surface

Les agriculteurs manifestent ce mardi 16 février partout en France à la veille d'une nouvelle séance de négociation entre gouvernement, syndicats agricoles et grandes enseignes. A Périgueux, une quarantaine d'agriculteurs se sont réunis à l'appel des Jeunes Agriculteurs, de la Fédération nationale bovine et de la FDPL 24, ce mardi matin devant la préfecture. Ils ont déversé du fumier et des branchages.

Ils estiment que la loi Egalim, censée garantir une meilleure rémunération des agriculteurs, n'est pas respectée. Les Etats Généraux de l'alimentation (Egalim) avaient pour objectif de revaloriser les prix d'achats des produits agricoles pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail.