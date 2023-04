Dordogne : des cages au fond des étangs pour protéger les poissons des cormorans

De mémoire de pêcheur périgourdin, jamais on avait vu autant de cormorans qu'au cours de l'hiver dernier. Ce grand oiseau noir de geai était un habitué des bords de mer mais, comme l'explique le président de la fédération de la pêche de la Dordogne, Jean-Michel Ravailhe "la surpêche en mer les a amenés dans les terres, le long des rivières et des étangs". Le problème note-t-il, c'est qu'ils sont extrêmement voraces. "On a compté 2.000 cormorans l'hiver dernier. A raison de 500 grammes par jour et par oiseau, ça fait 100 à 200 tonnes de poissons avalés."

Des cages au fond des étangs de Gurçon et Rouffiac

A défaut de pouvoir s'en prendre aux volatiles comme en Espagne où les gardes pêches sont armés, la fédération départementale de la pêche et le conseil départemental posent des cages au fond des étangs. Des cages où les poissons petites et moyens peuvent trouver refuge.

Jean-Michel Ravailhe explique : "On fait des cages avec des piquets qu'on recouvre de grillage à grosses mailles, d'une dizaine de centimètres qui permettent aux poissons d'entrer et de sortir mais empêchent les cormorans, qui plongent profondément, de les atteindre". 500 m2 de grillage ont été posés au fond de l'étang de Rouffiac, au cours d'une vidange, Grillage identifié avec des bouées pour éviter que les pêcheurs ne se prennent dedans.

Le Grand Cormoran vit désormais le long de nos rivières. L'oiseau aquatique doit se sécher les plumes qui ne sont pas imperméables © Maxppp - Celik Erkul

"Les poissons comprennent assez vite que c'est un endroit où ils ne vont pas se faire manger" explique encore le président de la fédération de la pêche de la Dordogne. "Il y a des études qui ont faites sur le sujet. On essaie de positionner les cages dans les endroits les plus profonds, où les poissons se refugient l'hiver et où ils se réfugient naturellement pour se protéger des cormorans qui plongent pour attraper leur proie".

Les pêcheurs protègent les poissons pour mieux les attraper. Mais constate Jean-Michel Ravailhe, "La prédation par la pêche à la ligne n'a rien à voir avec la prédation par les cormorans. Dans un plan d'eau pas très gros, ils arrivent à tout manger, jusqu'au dernier poisson."

Les étangs de Rouffiac et le lac de Gurçon sont déjà équipés de cages à poissons. Des cages seront posées au fond du lac de Saint-Estèphe, lors de sa prochaine vidange, à l'automne. La Jemaye viendra ensuite. Rien n'est prévu pour l'étang de Miallet aux eaux plus profondes. L'abattage des cormorans, espèce protégée, est interdit dans les étangs et les rivières jusqu'en 2025.

