Dordogne : des gâteaux aux noix dans les établissements scolaires pour soutenir la filière en difficulté

Pour soutenir la filière périgourdine, mangez des noix ! Voilà, résumé, le message que souhaite faire passer le département de la Dordogne. L'année 2022 a été marquée par une surproduction mondiale de noix. Rien qu'en France, la production annuelle est passée de 38.000 tonnes à 50.000, de 12.000 à 15.000 dans le département, ce qui a provoqué un engorgement du marché et une chute des cours. Le département de la Dordogne en appelle donc aux établissements scolaires, afin qu'ils servent des gâteaux aux noix dans leurs cantines.

Des gâteaux aux noix dans les cantines

"Nous allons faire la promotion de la noix auprès de toutes les écoles de Dordogne, précise Germinal Peiro, le président du Conseil départemental de la Dordogne*. "Auprès des écoles primaires, auprès des collèges et auprès des lycées. Nous allons tout de suite leur envoyer un courrier en leur disant de préparer des gâteaux aux noix. Ça, c'est le premier étage de la fusée. La deuxième opération, aura lieu à la rentrée. Nous organiserons un concours départemental de gâteaux aux noix avec les écoles, les collèges et les lycées".*

Remettre la noix au goût du jour

Une initiative que salue le président de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Noix du Périgord". Pour Fabien Joffre, il faut remettre la noix au goût du jour. "On a perdu cette habitude," regrette-t-il. Avant, tout le monde avait un noyer au coin du jardin et on avait l'habitude d'en consommer le matin, de faire de l'huile de noix pour sa consommation personnelle. C'est vrai que petit à petit, si on ne pense pas, dans le cadre des cinqs fruits et légumes par jour, à en donner à nos enfants, c'est une habitude de consommation que l'on va perdre dans notre pays. Donc c'est pour ça que nous sollicitons tous les cuisiniers et cuisinières de France afin qu'ils pensent à ce fruit qui est très bon pour la santé".

La Dordogne, qui compte environ 1.500 nuciculteurs, produit un tiers de la production française de noix.