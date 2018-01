Saint-Cybranet, France

Ses truites ont la vie douce. A Saint-Cybranet, dans le Périgord noir, Jonathan Lebrun élève près de 5 000 truites arc-en-ciel dans de l'eau de source. Il a repris cet élevage en août 2016.

"L'eau sort à 14 degrès, ce qui est parfait pour les truites et un gage de qualité parce qu'on voit les bonnes truites à la qualité de l'eau et de leur nourriture." Jonathan Lebrun

L'élevage des Saules Blancs a été créé dans les années 60 sur une source d'eau naturelle qui a une température constante. "L'eau sort à 14 degrès, ce qui est parfait pour les truites et un gage de qualité parce qu'on voit les bonnes truites à la qualité de l'eau et de leur nourriture."

Les pluies des derniers jours dangereuses pour les poissons

Dans ce petit coin de forêt du Périgord noir, la dizaine de bassin en cascade sont bien gonflés ce lundi, avec la pluie de ces derniers jours. Les milliers de truites nagent à contre courant.

Une dizaine de bassins sont alimentés par de l'eau de source à 14 degrés. © Radio France

"Il faut les surveiller en ce moment, explique l'éleveur qui dérive de l'eau des bassins. S'il y a trop d'eau et donc trop de courant, les plus faibles peuvent mourir de fatigue." Ou de peur parce que la pluie trouble l'eau, normalement limpide. Quand les poissons ne voient rien, ils se réfugient au fond des bassins.

Des truites de 150 grammes à 4 kilos

Les plus grosses truites, environ 4 kilos, sont d'ailleurs remplies d'oeufs en ce moment puisqu'elles se reproduisent entre novembre et février. "Elles peuvent pondre des milliers d'oeufs mais ils ne sont pas tous comestibles."

Mais il en faut puisque la truite est de plus en plus appréciée surtout pour les fêtes de fin d'année. Moins grasse que le saumon, selon l'éleveur de Saint-Cybranet. Il s'en vend chaque année de plus en plus. En 2015, 4 300 tonnes de truite fumées ont été vendues contre 3 700 en 2014, selon l'association d'entreprises de produits alimentaires élaborés.

Et en Dordogne, ce petit éleveur qui ne vend que sur les marchés ou dans les boutiques de producteurs a du succès puisque le département n'est pas du tout une terre de truites, contrairement aux Landes ou à la Bretagne. Il n'y a que deux élevages en Dordogne.