Dordogne : des visites d'élevages, pour répondre aux anti-viande

Des éleveurs et des bouchers accueillent le public cette semaine dans toute la France, pour répondre aux campagne des anti-viande et montrer que leurs bêtes sont bien traitées. Des visites qui peuvent intéresser même les enfants de la campagne comme à Sencenac-Puy-de-Fourches

Pour la cinquième année consécutive, l’inter-profession des viandes Interbev organise les rencontres "Made in viande", notamment pour répondre aux campagnes des anti-viande. Sur l'ensemble de la France, près de 900 dégustations, visites de fermes et de boucheries sont organisés eu 22 au 29 mai. En Dordogne, les élèves de Sorges et Sencenac-Puy-de-Fourches ont pu visiter des fermes tout-près de leurs écoles, et quatre bouchers ont organisé des portes-ouvertes à l'occasion de ces "Made in viande". A Sencenac, c'est le GAEC Jean qui a accueilli les 26 élèves de cours-moyen de l'école voisine.

On fait tout pour nos animaux, on veut montrer qu'on ne les maltraite pas" - Ludovic Jean, éleveur

Ludovic Jean et sa mère Marie-France ont montré aux élèves le fourrage et les céréales produites par la ferme pour l'alimentation des 350 bovins de race Limousine. Les enfants ont même toucher quelques vaches, et voir Image et Olympe, les deux bêtes primées au salon de l'agriculture.

La consommation de viande a augmenté légèrement en France en 2018, selon le ministère de l'agriculture, après vingt années de recul.