Dordogne : elle récolte une grosse tomate de 1,6 kilos

Après la tomate pesée à 1,2 kilos ramassée par Suzy, une auditrice de France Bleu Périgord dans son jardin, jeudi, voici une nouvelle grosse tomate. Encore plus lourde.

Une tomate de 1,6 kilos récoltée par Ludivine, maraîchère à la ferme de l'Ermitage à Fouleix. Et présentée sur le marché de Périgueux ce samedi matin en compagnie d'une autre très grosse tomate. "On ne va peut-être pas les vendre. Si on ne les vend pas, on les mangera en tout cas".

Le poids exact de la tomate géante © Radio France - Antoine Balandra

"Pourquoi pas en tomate farcie" sourit une cliente. "Mais moi je préférerais les manger avec du pain et du beurre" dit-elle.

Eric Lambert, le maraîcher fondateur de la ferme de l'Ermitage précise : "Cette tomate, à mon avis, c'est un rassemblement de fleurs qui a fait que ce sont comme des siamoises. Cela fait un petit moment qu'on les bichonne et qu'on les regarde. On attendait de pouvoir les cueillir mûres. C'est ma fille qui a le monopole pour cueillir ces tomates. Nous on les cultive avec du fumier de mouton ou du tourteaux de ricin" dit-il.