Dordogne : et le meilleur vin de Monbazillac 2016 est le clos l'Envège cuvée Henri IV !

Le concours des vins de Monbazillac 2016 a été remporté par le clos L'Envège Julien de Savignac, cuvée Henri IV ce lundi

Le concours des vins de Monbazillac 2016 a été remporté ce lundi par le clos L'Envège Julien de Savignac, cuvée Henri IV. Le concours avait lieu ce lundi, à Monbazillac bien sûr. Une sorte de tournoi avec dégustation de 35 vins datés de l'an dernier.

Victoire donc du clos L' Envège Julien de Savignac de Monbazillac, cuvée Henri IV. Évidemment ce lundi Julien Monfort, de la cave Julien de Savignac était très heureux :

"C'est une première pour notre maison, c'est une superbe distinction pour notre famille qui produit déjà depuis une vingtaine d'années sur Bergerac" dit Julien Monfort, de la cave Julien de Savignac

"En 2016, on a trouvé une belle équipe pour vendanger, on se donne les moyens de faire d'excellentes choses, on a réussi à récolter pour produire sur trois tris successifs pour produire cette cuvée Henri IV médaillée".

Le Clos L'Envège Julien de Savignac succède donc au palmarès à Christian Roche du domaine de l'ancienne Cure l'Abbaye.