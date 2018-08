Dordogne : ils vont perdre la moitié de leur maïs à cause de la chaleur

Par Mathilde Errard, France Bleu Périgord

Depuis vendredi 10 août, des restrictions d'eau limitent les pompages d'eau pour les cultures agricoles en Dordogne, à cause de la chaleur. À Beaumont-du-Périgord, Sébastien et Hugues Landat sont limités et la chaleur a aussi fait des dégâts sur leur maïs.