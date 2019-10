Dordogne : ils veulent trouver la nouvelle fraise qui n'aura plus besoin de pesticides

Une nouvelle serre expérimentale de plus de 5.000 mètres carrés a été inaugurée ce jeudi à Douville, en plein cœur de la Dordogne. Elle va servir à tenter de sélectionner la variété de fraise du futur, plus résistante aux maladies, et donc forcément moins exigeante en pesticides