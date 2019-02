Dordogne : Jean-Philippe Granger réélu à la présidence de la Chambre d'agriculture

Jean Philippe Granger a été réélu président de la chambre d'agriculture de Dordogne ce vendredi après-midi, après la victoire de sa liste FDSEA-Jeunes agriculteurs aux élections du 6 février. Il demande du temps pour les mutations agricoles, et veut défendre l'image des agriculteurs.

Dordogne, France

Jean-Philippe Granger entame un deuxième mandat à la présidence de la Chambre d'agriculture de la Dordogne. L'agriculteur de Notre Dame de Sanilhac était la tête de liste de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, qui a recueilli plus de 47% des voix aux élections du 6 février dernier. Ce vendredi Jean-Philippe Granger a recueilli 27 voix, contre 4 votes blancs et 2 abstentions.

Du temps pour s'adapter à la disparition du glyphosate

Dans son discours de remerciement... Jean-Philippe Granger a insisté sur la nécessité de défendre l'image des agriculteurs en répétant : "nous sommes d'accord pour les transitions... nous savons nous adapter mais il nous faut du temps " : une allusion presque directe à l'interdiction prochaine du glyphosate.

Les nouveaux élus de la Chambre d'agriculture © Radio France - Harry Sagot

Les élus ont également désigné un bureau de dix membres, tous issus de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs (cf. plus bas). Eric Chassagne pour la Coordination rurale a déploré une "parfaite preuve d'hermétisme."

La prochaine session de de la Chambre d'Agriculture est programmée le mercredi 3 avril.

Les 10 membres du bureau : Pierre-Henri Chanquoi (secrétaire général), Yannick Francès (1er vice-président); Fabien Joffre (2ème v.p.), Eric Sourbé (3ème v.p.); Jean-François Gazard-Maurel (4ème v.p.); Marie Griffaton (1ère secrétaire adjoint); Laurence Rival (2ème sec. adj.); Eric Fretillère (3ème sec. adj.); Clément Courteix (4ème sec. adj.)