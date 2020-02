Dordogne : l'abattoir de Sobeval épinglé par l'association L214

L'abattoir de Sobeval à Boulazac ne respecte pas la réglementation, c'est ce qu'affirme ce jeudi l'association L214 vidéo à l’appui. Elle dénonce le mauvais étourdissement des animaux et de mauvaises pratiques pour l’abattage Casher et Halal.

L’abattoir de Sobeval épinglé par l'association de défense des animaux L214. Une vidéo tournée à l’intérieur du site de Boulazac montre les conditions d’abattage des veaux. Selon l'association, de nombreux manquements à la réglementation sont relevés.

"Il n'y a pas un seul abattage qui est fait dans le cadre réglementaire", alerte Sébastien Arsac cofondateur et directeur des enquêtes chez L214. Il pointe un mauvais étourdissement des veaux avant la saignée. "On voit sur les images des animaux qui reprennent conscience. Ils relèvent la tête ou reprennent leur respiration. Et il n'y a pas d'étourdissement d'urgence" ajoute-t-il.

De nombreux manquements à la réglementation

Les abattages Casher et Halal ne respecteraient pas non plus la réglementation. Les veaux ne sont pas avec cette pratique-là étourdis. Mais l'association remarque que contrairement à ce que demande la législation, ils ne sont pas bien immobilisés et le scarificateur effectue le mauvais mouvement ce qui amplifie la douleur. "Ils sont relâchés après sur la chaîne sans que les employés ne vérifient si les animaux sont inconscients. Là aussi, nous avons des veaux qui sont suspendus à la chaîne tout en restant conscients" explique Sébastien Arsac.

L'association relèvement également une trop grande proximité entre les deux chaines d'abattages. Les animaux peuvent voir d'autres bêtes être abattues ce qui représente une source de stress précise l'association. L214 constate aussi des veaux traînés au sol et des vomissements chez certains suspendus à la chaîne d'abattage.

L'association demande la fermeture administrative du site

L214 annonce avoir transmis la vidéo, qui dure au total 6h et qui a été tournée entre novembre et décembre 2019, au procureur de la République de Périgueux. Elle demande la fermeture administrative de l'abattoir et elle annonce déposer également un recours contre l'État. "On estime que les services vétérinaires qui devraient faire respecter la réglementation ne font pas leur travail" précise Sébastien Arsac.

De son côté la préfecture de la Dordogne a réagi dans un communiqué. Elle indique qu'"au premier visionnage des vidéos de l'association, il n’y a pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation." Elle précise que les mouvements ne sont que "des réflexes musculaires ou des spasmes post-mortem". Elle ajoute néanmoins que de nouvelles analyses vont être réalisées sur cette vidéo afin de déceler d'éventuels manques à la réglementation.

L'abattoir de Sobeval appartient au groupe néerlandais Van Drie. Plus de 700 veaux y passent chaque jour. Le site emploie 450 personnes et exporte sa viande en Égypte, en Israël, aux États-Unis. Il est également habilité pour plusieurs labels bio, "Saveurs du Périgord" ou "Label Rouge".