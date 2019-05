Dordogne : l'une des attaques de Saint Priest les Fougères n'était pas le fait d'un loup

La préfecture de la Dordogne a réuni ce lundi les autorités à Saint-Priest les Fougères concernant les attaques de veaux dans le nord Périgord, à la frontière avec la Haute-Vienne. Des prédations que certains éleveurs attribuent à un loup. Mais pour l'une des attaques, l'animal est mis hors de cause

La préfecture de la Dordogne est formelle : l'une des attaques attribuées par certains éleveurs du secteur à un loup, à Saint Priest les Fougères, n'est pas le fait d'un loup.

L'autopsie vétérinaire a permis de le confirmer. Pour deux autres attaques au moins, les analyses, ADN notamment, seraient encore en cours d'après la préfecture.

Depuis quelques jours, suite aux attaques de veaux dans le secteur, une veille a été mise en place associant l'Etat, les louvetiers, ou encore les chasseurs dans cette région frontalière de la Haute Vienne, département voisin où le loup est établi de manière certaine.

Des caméras ont également été installées près des élevages.

En un an et demi, ce sont donc 14 veaux qui ont été attaqués dans le secteur de Saint Priest les Fougères, affirment les éleveurs. En partie dépecés, et toujours pendant la nuit.

Pour les éleveurs sur place, le loup fait figure de suspect numéro 1 pour de nombreuses attaques et se plaignent du manque de retour sur les analyses ADN effectuées. La préfecture promet dans un communiqué ce mardi un retour complet sur les résultats d'analyses ADN, au moins pour les deux cas recensés et encore en suspens.

Le loup est déjà présent dans 40 départements en France. La Dordogne pourrait être le prochain.