Les élus de la Chambre d'agriculture ont adopté les derniers ajustements de leur budget 2019 ce vendredi 4 octobre. L'occasion de déplorer le dénigrement de leur profession et de s’inquiéter pour le budget de la Chambre, menacé par la baisse de la taxe sur le foncier non-bâti

Dordogne : la Chambre d'agriculture s'inquiète de l'agri-bashing et pour son budget

Dordogne, France

Entre les restrictions de zones de traitement, les arrêtés anti-phytosanitaires, les recours contre les constructions de bâtiments d'élevage, et les vidéos d'associations comme L-214, les agriculteurs se sente harcelés par l'agri-bashing". Devant les élus de la Chambre d'agriculture réunis en session ce vendredi 4 octobre, le vice-président de la Chambre Fabien Joffre a annoncé l'organisation d'un pique-nique le mardi 8 octobre devant la préfecture. "'L'agri-bashing va crescendo - explique le président de la FDSEA - et nous avons du soutien de l'état."

Un budget menacé pour les actions de la Chambre d'agriculture

Mais les élus de la chambre d'agriculture ont aussi exprimé leur inquiétude, pour le prochain budget de la Chambre d'agriculture. Cette année, ce budget de presque 9,4 millions d'euros est en déficit de 1,4% après les derniers ajustements, à cause de taxes imprévues et de baisses de subventions. Mais la future baisse de 15% de la taxe sur le foncier non-bâti menace le budget 2020 et les actions de la Chambre d'agriculture : "nous risquons de perdre 600.000 euros de financement qui servent à accompagner les agriculteurs au quotidien" explique le président de la Chambre.

La députée Jacqueline Dubois interpellée dès son arrivée

Jean-Philippe Granger a d'ailleurs interpellée la députée du Sarladais Jacqueline Dubois dès son arrivée. Jacqueline Dubois lui a répondu qu'elle avait co-signé deux amendements à la loi de finance 2020 : "ce n'est pas le moment de baisser les budgets des chambres d'agriculture, puisqu'il faut accompagner les agriculteurs pour le réchauffement climatique et le développement durable." Jean-Philippe Granger lui a aussi rappelé que les 94 salariés de la Chambre sont aussi engagés dans des formations pour la réduction des traitements phytosanitaires, et de rencontre de tous les agriculteurs qui veulent prendre leur retraite pour assurer le renouvellement des générations.