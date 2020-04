Dordogne : la confédération paysanne appelle les éleveurs bovins à se mettre en grève

Garder ses animaux avec soi quelques jours, retarder le moment de les envoyer à l'abattoir, c'est la solution trouvée par les éleveurs bovins pour se faire entendre de la grande distribution . Ils ne veulent plus travailler à perte explique Jules Charmoy, porte parole de la confédération paysanne de Dordogne. La période de confinement a généré une hausse de 20% de la consommation de viande rouge et en parallèle, les prix qui nous sont payés ont baissé de 20 %. Aujourd’hui, alors que la viande a un coût de production entre 4,5 euros et 4,8 euros le kilo, elle est payée aux éleveurs entre 3 euros et 3 euros trente. C'est intenable pour les producteurs qui ont donc décidé à l'appel de la Confédération Paysanne, de la fédération nationale bovine et nationalement, des Jeunes Agriculteurs, de garder les animaux dans les prés et les étables.

Le moment de la grève est choisi

Cette grève inédite pour les éleveurs ne se fait pas à n'importe quel moment. Les importations sont au ralenti à cause du confinement et la viande étrangère ne viendra pas palier le manque d'apport français. Il s'agit pour les éleveurs de mettre un coup de frein à une production en flux tendu, et de forcer les acheteurs à prendre en compte leur revendications, sous peine de ne plus trouver de quoi approvisionner les rayons de la grande distribution. D'autant que, si la viande rouge est moins bien payée pour les éleveurs, elle reste au même prix pour les consommateurs explique Jean Francois Roudier, sécrétaire départementale de la Confédération Paysanne de Dordogne

Les éleveurs de la Confédération paysanne veulent pouvoir être payés entre 4,30 euros et 4,80 euros le kilo afin de ne plus travailler à perte.