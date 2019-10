Dordogne : "La ferme des 4 vents" confectionne des pulls avec de la toison de chèvre

À l'occasion de l'opération "Automne à la ferme", "La ferme des 4 vents" ouvre ses portes au public à Peyrignac et Millac ce week-end du 19 octobre. Au programme, la visite du cheptel de chèvres angora et une initiation au tri du mohair.

Pour la première fois, une demi-douzaine d'agriculteurs du réseau "Bienvenue à la ferme" en Dordogne ouvrent leurs portes au public ce week-end du 19 octobre. Ils participent à l'opération "Automne à la ferme", organisée par la Chambre d'agriculture de Dordogne, et proposent des balades en calèche, des dégustations, des marchés gourmands etc.

Des montagnes de mohair © Radio France - Laurence Méride

Parmi les animations il y aussi l'initiation au tri du mohair à "la ferme des 4 vents" à Peyrignac et Millac.

Le mohair est une laine fabriquée à partir de la toison des chèvres angora et "la toison des femelles est souvent plus fine" assure Matthieu Lauvie, copropriétaire de la ferme. Avec sa sœur, Audrey Lauvie, ils élèvent 250 chèvres angora.

Les chèvres angora ont la particularité d'être très douces et calines © Radio France - Laurence Méride

La toison des femelles étant plus fine, elle est souvent utilisée pour la conception d'écharpes ou de gants alors que celle des mâles, qui est plus susceptible de gratter la peau, sera plutôt destinée à la fabrication de couvertures, de plaids : "C'est typiquement les informations que l'on peut apporter aux visiteurs lors d'une opération portes ouvertes. En visitant notre ferme nous pouvons leur expliquer comment on passe de la chèvre au pull tout en restant éco-responsable." affirme Audrey Lauvie.

En Dordogne, 160 fermes accueillent régulièrement touristes et consommateurs pour de la vente directe de produits fermiers, de l'hébergement, de la restauration ou des loisirs.

Si vous souhaitez profiter du programme de l'"Automne à la ferme" toutes les infos sont ici.