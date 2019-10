Dordogne : la mairie de Château-l'Évêque demande à la SNCF de supprimer un nid de frelons asiatiques

Château-l'Évêque, France

Quand on s'arrête sur le rond-point de la route d'Angoulême et qu'on lève la tête, difficile de passer à côté. Un énorme nid de frelons asiatiques trône sur la cime d'un grand arbre.

La mairie de Château-L'évêque cherche à s'en débarrasser mais elle n'en n'a pas l'autorisation. Le nid est situé sur un terrain appartenant à la SNCF. Depuis la fin du mois de septembre, la mairie sollicite la compagnie ferroviaire pour qu'elle détruise le nid mais ses sollicitations sont restées sans réponse. "Cette intervention aurait pu se faire si le terrain appartenait à la municipalité mais on ne peut pas pénétrer sur le terrain d'autrui. Nous avons envoyé des mails, contacté la SNCF à trois reprises pour régler le problème. Pour les habitants de la commune et les apiculteurs, nous espérons que le nécessaire sera fait rapidement" assure Joëlle Duverneuil, adjointe à la mairie de Château-l'Évêque.

Protéger les ruches d'abeilles

Si le nid n'est pas retiré au plus vite, les frelons vont se reproduire et il y en aura encore plus au printemps prochain. Ce serait une catastrophe pour les apiculteurs parce que le frelon asiatique se nourrit d'abeilles.

Noël Bruneteaud, un apiculteur de Château-l'Évêque, n'en peut plus. Il se bat pour se débarrasser des frelons asiatiques qui envahissent ces ruches depuis un an. Mais avec ce nouveau nid, il y en a encore plus.

Dans son rucher situé à moins de 3 kilomètres du rond-point de la route d'Angoulême, c'est une bataille perpétuelle. L'apiculteur de 71 ans passe deux à trois heures par jour à chasser et capturer les insectes :"J'ai mis de la bière, de la grenadine, des grillages de cages à lapin, des boîtes que j'ai acheté pour les capturer et les empêcher de manger les abeilles."

L'apiculteur est obligé de barricader ses ruches pour empêcher les frelons d'y accéder © Radio France - Laurence Méride

Tout cela à un coût. Noël Bruneteaud dépense près de 100€ par mois pour confectionner ces pièges :"Cela vaut le coup parce que j'en attrape plus de 100 par jour, cela permet à mes abeilles de, parfois, butiner en paix."

Mardi 15 octobre, Marie-Hélène Belombo, maire de la commune de Château-l'Évêque, a tenté une nouvelle fois de contacter la SNCF sans obtenir de réponse.