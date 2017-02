Dordogne : la méthanisation, un projet non abordable pour certains agriculteurs

Depuis deux mois, le bureau départemental des jeunes agriculteurs et certains élus du département rendent visite aux jeunes exploitants. Vendredi 3 janvier, ils étaient à l'unité de méthanisation de Marcillac-Saint-Quentin pour tirer le bilan sur ce processus, pas accessible à tous les exploitants

"Bilan positif !" Pierre Trémouille est fier. Six ans après le pari lancé avec cinq autres exploitants du Sarladais, son projet d'unité de méthanisation est stable. Ces six éleveurs bovins se sont regroupés sous la COP CUMA il y a six ans pour traiter les déchets de leur exploitation. Ils ont investi un peu plus d'un million et demi d'euros dans ce projet.

Ils ont construit un méthaniseur d’une puissance électrique de 160 kwatt. Ils traitent tous les jours les lisiers de veaux de boucherie, du fumier de vaches laitières et à viande, des résidus de récolte, des cultures intercalaires et de la graisse des conserveries environnantes. Ce qu'il en sort : le biogaz transformé en électricité, revendue à ERDF .

En 2017, il retire seulement 200 euros par mois par personne de ce nouveau dispositif mais "ce qui compte le plus ce sont les économies", raconte Pierre Trémouille à la dizaine de jeunes agriculteurs venus accompagnés du syndicat JA et de quelques élus du département dont Germinal Peiro, le président du conseil départemental. Vendredi 3 janvier, c'était l'heure de présenter le bilan. "Nous économisons sur le chauffage et le matériel qu'on se partage et ça ça n'a pas de prix."

"Notre méthaniseur n'est pas très rentable, il nous permet de faire des économies de chauffage. La chaleur qu'il dégage nous permet de chauffer nos maisons et les étales de veaux. Une économie de gaz pas négligeable." - Pierre Trémouille, un des exploitants de l'unité de méthanisation

Pierre Trémouille présente le moteur du méthaniseur, vieux de 6 ans © Radio France - Caroline Pomès

Agacement dans le public

Face à ce bilan positif, certains agriculteurs dans le public grognent. Jean-Marc Constant, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs 24 et éleveur à Razac vient d'apprendre que son projet de méthaniseur n'est pas rentable, après des années d'étude. Il s'était rassemblé avec 11 autres exploitants moyens pour créer leur méthaniseur mais selon les études, ils perdraient 30 000 euros par an contre plus d'1,8 millions d'euros d'investissement.

"C'est agaçant parce qu'on voit que nous, petit exploitant, avec une centaine de vaches, on n'a pas accès à cette technologie qui nous permettrait d'être plus compétitif. Ça fait peur pour l'avenir parce que les gros y ont accès." - Jean-Marc Constant, secrétaire général des JA24

Pierre-Henri Chanquois, éleveur de bovins de Terrasson, lui a abandonné. Depuis sept ans, il a essayé cinq projets. A chaque fois, ils n'étaient pas rentables et "ça va être de plus en plus dur parce que les subventions européennes ont baissé. Elles passent de 40% environ à 30%."

Cette année, deux nouveaux méthaniseurs vont pour autant voir le jour, un à Saint-Aquilin et l'autre à Coursac. En tout, il en existe une petite dizaine en Dordogne.