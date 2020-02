Dordogne : la moyenne d'âge des agriculteurs augmente, les transmissions toujours aussi difficiles

Nos agriculteurs de Dordogne vieillissent et restent en activité de plus en plus longtemps. Voilà la conclusion d'une étude publiée en ce début de semaine par l'Agreste, le service régional de statistique agricole du ministère de l'agriculture. Aujourd'hui la moyenne d'âge des agriculteurs de Dordogne est de 50.4 ans contre 49 en France.

La Dordogne compte plus de 5800 exploitations agricoles soit près de 10% du total de la région Nouvelle Aquitaine alors que le Périgord ne représente que moins de 7% de la population globale de la région !

C'est dire le poids de l'agriculture chez nous. Mais quel avenir pour cette activité ? Car les agriculteurs vieillissent. Les hommes âgés de 57 à 63 ans représentent aujourd'hui la tranche d'âge la plus représentée chez les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine.

Il y a en effet moins de jeunes qui s'installent. Car en Dordogne, le constat est simple. Aujourd'hui, sur un échantillon de 168 agriculteurs, 68 seulement ont moins de 40 ans et 100 ont plus de 60 ans. Et ce déséquilibre s'accroît.

Mais ce n'est pas la seule raison au vieillissement.

Pas assez de transmissions d'exploitations

Alors pourquoi ? D'abord parce que le taux d'installation reste très moyen par rapport à d'autres départements. Pour 100 agriculteurs qui travaillent déjà, 3.2 nouveaux s'installent chaque année. C'est trop peu... Entre le contexte économique défavorable, le côté parfois très contraignent du métier et l'agri-bashing ambiant, les vocations ne sont plus suffisantes loin de là surtout dans les filières d'élevage.

Concrètement, sur le terrain, la réalité de la transmission est souvent difficile. Alors certains s'y prennent bien à l'avance. Exemple avec Guy Lafon et sa femme Maïté, tous les deux chefs d'exploitation à Saint-Romain et Saint Clément en Périgord vert. Ils élèvent depuis des années des vaches limousines pour leur viande. Et ils espèrent partir à la retraite dans un an, en ayant transmis leur belle exploitation.

Le couple se dit ouvert à toute proposition, leur ferme pouvant très bien accueillir d'autres productions, comme du veau sous la mère. Et envisage même un parrainage pour être sûr que la personne intéressée sera bien à même de mener l'élevage.

Ils ont déposé leur offre de transmission sur le répertoire de la chambre d'agriculture. Mais aussi sur le site internet "Le Bon Coin". Histoire de mettre toutes les chances de leur côté. Mais ils restent un peu inquiets.

"On a toujours quelques inquiétudes par rapport à tout ce que l'on entend disant qu'il faut arrêter de manger de la viande parce que cela pollue. Nous nos bêtes sont bien traitées, elles sont calmes, elles sont en parfaite santé" explique Maïté.

"Mais tout cela peut agir je pense sur la reprise par un jeune ou un moins jeune. C'est pour cela que l'on s'y prend de bonne heure" poursuit l'agricultrice.

Et ne pas transmettre serait une catastrophe, un crève-cœur dit Guy Lafon : "On serait obligé de démanteler l'exploitation, les terrains partiraient à droite à gauche, les bâtiments ne seraient plus utilisés, cela deviendrait une friche, ce serait horrible" dit le chef d'exploitation.

"En général ce qui arrive parfois autour de chez nous, c'est que les exploitations qui pourraient être viables pour un couple sont dispatchées sur les exploitations avoisinantes, et c'est dommage, parce que cela fait des exploitations qui grossissent, c'est dommage parce que ce n'est pas ainsi qu'elles seront plus viables" dit Maïté Lafon.

Entrée tardive dans la profession

Voilà pour les difficultés de transmission. Ensuite, si la population agricole vieillit, c'est aussi parce que l'on rentre dans la profession de plus en plus tard à 36 ans moyenne en Dordogne. Enfin, parce qu'il est difficile de remplacer une population nombreuse de baby boomers des années 60 qui faute de transmission facile part en retraite statistiquement de plus en plus tard en Dordogne.

Pour toutes ces raisons on devient agriculteur plus tard et on le reste plus longtemps. Notamment chez les viticulteurs ou chez les arboriculteurs. Des cultures très implantées chez nous.