La Dordogne compte 65 sociétés de pêche pour plus de 20 000 participants : des chiffres flatteurs qui en font l'un des départements les plus propices à la pêche en France. D'autant qu'en Dordogne, les 4 000 kilomètres de cours d'eau régalent les pêcheurs.

Dordogne, France

La Dordogne rayonne en matière de pêche ! La fédération de pêche en Dordogne s'est réunie en assemblée générale ce samedi au musée national de la préhistoire, aux Eyzies. L'occasion de faire le point sur les chiffres de la pêche en Périgord. A travers le département, il y a 65 sociétés de pêche et plus de 20 000 pratiquants. La Dordogne est le troisième département le plus étendu en terme de superficie, avec près de 4 000 kilomètres de cours d'eau. De quoi séduire tous les types de pêcheurs. "On pêche de tout, il n'y a pas de spécificités" observe Guilain Bataille, vice-président de la fédération de pêche en Dordogne "Le brochet, la carpe, à la mouche... j'en oublie... mais la diversité fait qu'on peut tout pêcher en Dordogne".

Des cartes de pêche offertes aux enfants

La Dordogne cherche maintenant à assurer la relève avec des actions auprès des plus jeunes. "On veut transmettre une passion, la pêche est très ludique, il suffit d'aller près d'un plan d'eau, une canne, un bouchon et les yeux pétillent" remarque Didier Médrine, en charge de la promotion de la pêche auprès de la fédération départementale. La fédération de pêche offre d'ailleurs la carte de pêche à près de 3 500 enfants du département, qui suivent des animations et des sensibilisations à la protection du milieu aquatique, dans les écoles de Dordogne. "Notre concurrent principal, c'est les jeux vidéos... Mais on essaye de tirer notre épingle du jeu".