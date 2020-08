Dordogne : la production de noix certifiées bio en pleine croissance à la Coop Cerno

La Coop Cerno, qui réunit plus de 500 producteurs sur plusieurs départements, principalement la Dordogne, voit sa production de noix certifiées bio augmenter un peu plus chaque année. Le résultat d'une demande de plus en plus forte.

La filière bio de la Coop Cerno, qui réunit près de 500 producteurs de noix en Dordogne mais aussi en Charente, en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne et en Gironde, ne cesse de grandir. Aujourd'hui, la production de noix bio représente un quart de la production totale de la coopérative, avec plus de 120 producteurs certifiés bio. Et ce chiffre augmente d'année en année puisque tous les ans, quatre à cinq producteurs membres de la Coop Cerno entament une reconversion en bio.

La demande s'amplifie chaque année

Pour la coopérative, le but n'est pas non plus de pousser les producteurs à se convertir : il faut que la production de noix "bio" suive l'évolution du marché. Et d'après Jean-Pierre Tuneu, le directeur de la Coop Cerno, la demande est de plus en plus importante. "La nouvelle ménagère fait au moins une partie de ses courses en bio, et on en trouve partout, même dans les petites villes", explique le directeur. "Et les distributeurs spécialisés ont pignon sur rue."

Il explique aussi l'augmentation de la production de noix "bio" dans sa coopérative par la diversification des produits certifiés. "On trouve du bio dans tous les produits aujourd'hui. On va avoir du chocolat, du pain, du saucisson, du fromage aux noix... Tous en déclinaison bio", raconte Jean-Pierre Tuneu, qui ajoute qu'il y a quelques année, "ce n'était pas du tout le cas."

Il n'y a pas qu'à la Coop Cerno que la noix bio prend du galon en Dordogne. En arboriculture, la production de noix est la plus grosse filière biologique dans le département.