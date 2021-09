Dordogne : la récolte des châtaignes a débuté "un peu en retard" après le gel du printemps

La Dordogne est le troisième département producteur de châtaignes en France. La récolte a commencé depuis une semaine, avec par endroits de grosses pertes à cause du gel.

"On a été très sévèrement touchés par endroits", assure Bertrand Guérin. Le président de l'interprofession de la châtaigne, castanéiculteur à Sainte-Croix-de-Beaumont près de Monpazier, était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce jeudi 30 septembre pour faire le point sur la récolte qui a commencé depuis une semaine dans le troisième département producteur en France, derrière l'Ardèche et la Corse.

La Dordogne, troisième département producteur

"Moi j'ai gelé à 100% mais le châtaigner a une particularité, il peut faire des bourgeons latéraux qui portent quelques fruits. Mais la production est 20 à 30% d'une année normale, même si certains producteurs ont fait une très belle année", assure-t-il. La Dordogne compte 1500 hectares de châtaigneraie, un marché qui a beaucoup de succès : "On pourrait faire beaucoup plus, en particulier pour le déboucher de la transformation".

On a beaucoup d'entreprises qui transforment et qui achètent en Espagne et au Portugal parce qu'elles n'ont pas la ressource locale ici

Pourtant, malgré les bonnes terres en Dordogne et la ressource en eau, il manque des bras pour reprendre les châtaigneraies. Une production prend dix ans à se rentabiliser : "Quelqu'un qui arrive et qui démarre, c'est très difficile. Comme toutes les professions agricoles, on a du mal à trouver du monde".

La Dordogne est connue pour produire un marron de grosse taille, qui sert souvent à produire du marron glacé.