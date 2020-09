Dordogne : le coq Coquelicot, accusé de chanter trop fort, a disparu

Le coq Coquelicot a disparu. Depuis ce samedi matin, ses propriétaires à Saint-Pardoux-la-Rivière le cherchent désespérément. Mais pour eux, cela ne fait aucun doute, quelqu'un a volé l'animal durant la nuit. Le coq était au cœur d'une polémique dans la commune. Il chante trop fort selon des voisins. Une procédure judiciaire avait même été lancée. L'animal devait comparaître en novembre prochain devant le tribunal de Périgueux.

Le poulailler retrouvé ouvert

"Quand mon mari est venu ouvrir le poulailler ce matin, il a vu que la porte était ouverte. Ça l'a interpellé. Et il s'est aperçu que Coquelicot n'était plus là" explique Cécile Vanier, la propriétaire du coq. Après l'avoir cherché toute la matinée avec sa famille, elle craint de ne jamais le retrouver. "On essaie de penser à tout. On se dit qu'on a mal fermé la porte. Mais ce n'est pas possible, c'est un loquet qui rentre dans la pierre. On pense au renard, mais il n'aurait pas laissé les trois poules et l'autre petit coq", fait-elle remarquer.

Même si elle sait que les chances de retrouver Coquelicot sont faibles, elle ne baisse pas les bras. Elle annonce vouloir porter plainte. Elle le rappelle, le combat judiciaire n'est pas terminé. C'est tout le poulailler qui est accusé de nuisances. Elle a également décidé de garder le jeune coq qui se trouve dans son poulailler et dont le père n'est autre que Coquelicot.