Dordogne : le dispositif de "calamités agricoles" déclenché après l'épisode du gel

Le dispositif calamités agricoles a été déclenché par les services de l'état. Le gel qui a frappé le département la semaine dernière a touché surtout des vergers et des vignes. Des indemnisations après estimations des pertes sont prévues mais les dispositifs varient selon les professions.

Après un nouvel épisode de gel la semaine dernière qui a frappé les vignes et les vergers du département -surtout au sud et à l'est- la procédure de calamité agricole a été déclenchée. Les agriculteurs pourront être indemnisés si la perte de leur récolte s'élève à au moins 30%. Des estimations sur les pertes ont lieu depuis vendredi avec notamment les services de l'état, la chambre d'agriculture et des professionnels des filières arboricoles et viticoles.

Les vignerons ont un dispositif spécifique

Les vignes ne sont pas concernés par les indemnisations directes car contrairement aux arboriculteurs, leurs pertes sont assurables. En revanche ils pourront prétendre à des mesures fiscales comme des réductions sur la taxe foncière, des délais de paiement sur les impôts voir des remises.