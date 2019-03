Dordogne : le guide Hachette des vins sacre le Bergeracois Christian Roche vigneron de l'année dans le sud-ouest

Depuis des années, l'Ancienne Cure apparaît régulièrement dans les coups de coeur du guide Hachette des Vins. Dans son édition 2019, pas moins de trois vins sont distingués et le propriétaire du domaine Christian Roche est désigné vigneron du sud-ouest de l'année.

Bergerac, France

"C'est une récompense qui fait toujours plaisir" lâche avec modestie Christian Roche. A la tête du domaine de l'Ancienne Cure, à Colombier près de Monbazillac, 50 hectares de vignes bio. "C'est l'aboutissement de beaucoup de travail pour ma femme, mes enfants et moi". Dans son édition 2019, le guide Hachette des vins, qui écrit avoir été "épaté avec un niveau de qualité réellement remarquable" a décerné trois coups de coeurs au domaine de l'Ancienne Cure. Deux pour ses Monbazillac 2015, pour les cuvées "l'Extase" et "l'Abbaye", et le troisième pour son côtes-de-bergerac rouge "l'extase 2015". Avec autant de récompenses, le viticulteur de Colombiers a été désigné "vigneron de l'année" pour le sud-ouest.

2015, un millésime exceptionnel

"Il faut reconnaître que le millésime qui a été dégusté, 2015 est exceptionnel confie Christian Roche, et que nous l'avons particulièrement réussi sous ces appellations. Nous avons bénéficié d'un ensoleillement parfait avec un printemps un peu humide et une chaleur l'été assez importante. L'alternance de pluie en septembre nous a permis de maturer les raisins pour en obtenir la quintessence et donc avoir ces vins assez exceptionnels. Je pense que c'est un millésime qui fera date, en tous cas pour la décennie 2010-2020. Nous avons un équilibre parfait entre l'acidité, la sucrosité, la maturité, ce qui en fera un grand vin de garde conclut-il".