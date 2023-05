Dordogne : le retour du marché aux truffes d'été de Sainte-Alvère

La douce odeur de truffe revient envahir la place du marché aux truffes de Sainte-Alvère (Dordogne) ce lundi. Le rendez-vous est donné à 10 heures aux professionnels et 10 heures 30 aux amateurs de la truffe d'été.

"La truffe de la Saint-Jean", ou tuber aestivum, ressemble au diamant noir, la truffe noire melanosporum, avec ses écailles sombres mais sa chair est plus claire et elle a sa propre odeur de champignon des sous-bois et de "goût de noisette", selon la municipalité de Val de Louyre et Caudeau et l'association pour la promotion et la valorisation de la truffe, organisateurs de l'événement. Surtout, la truffe blanche coûte environ 200 euros le kilo -elle est moins parfumée -, contre 1 000 euros pour la truffe du Périgord.

Les commissaires commenceront le contrôle de qualité, au moment de l'arrivée des apporteurs, à 10 heures.