Dordogne : les agriculteurs bio en colère réclament leur dû

Une trentaine d'agriculteurs bio de Dordogne ont manifesté ce mardi 4 avril dans les rues de Périgueux pour réclamer à l'Europe et aux élus français le versement d'aides promises depuis plus de deux ans.

C'est assez exceptionnel pour être souligné. Une trentaine d'agriculteurs bio ont manifesté ce mardi matin à Périgueux d'abord devant le site d'Agrobio Périgord puis devant la préfecture. La raison de leur colère ? Ils attendent des aides promises par l'Europe pour la reconversion ou le maintien de leurs exploitations. Certains agriculteurs patientent depuis 2015 et même si le gouvernement a annoncé des avances de trésorerie en fin de semaine, le compte n'y est pas.

Si on veut 20% de bio en Aquitaine il faut se donner les moyens de le faire" - Bertrand Lassaigne, agriculteur

Bertrand Lassaigne a 56 ans. Il est agriculteur au Change et élève des chevaux. Il s'est converti au bio il y a 25 ans. Le Périgourdin est censé recevoir 12.000 euros par an pour soutenir son activité mais cela fait deux ans qu'il n'a quasiment rient touché et forcément il est handicapé dans la réalisation de ses projets. "Toute personne qui gère une entreprise fait des budgets prévisionnels et prévoit des emprunts, mais quand l'argent qu'on nous a promis n'arrive pas il devient difficile de rembourser. Dans un premier temps on réduit les investissements ou ne répare pas le matériel mais après c'est le budget familial qui trinque," explique l'agriculteur. "Ce que je reproche à nos politiques c'est de faire des promesses, des engagements et de ne pas les tenir. Si on veut 20% de bio en Aquitaine il faut se donner les moyens de le faire."

Il faut que les politiques tiennent leurs promesses" - Laurent Gendron, agriculteur

Un bug informatique aurait empêché le versement des aides. Depuis, les plafonds accordés ont également été abaissés par l'Europe. Dans le Verteillacois, Laurent Gendron, éleveur de bovins et céréalier a commencé sa conversion il y a un an. Il espérait 25.000 euros d'aides par an, mais comme d'autres il doit revoir ses ambitions à la baisse. "Ces aides sont des compensations pour les années où vous vendez au prix du conventionnel tout en cultivant en bio. Malgré ces aides qui disparaissent ou diminuent on a fait le choix de rester en bio mais en faisant des ajustements sur certaines parcelles. Il faut que les politiques tiennent leurs promesses !"

En Dordogne, on compte 700 agriculteurs bio mais il est pour le moment difficile de dire combien n'ont pas reçu les aides européennes. En attendant les prochains versements, une délégation a été reçue en préfecture dans la matinée afin d'exposer les doléances des agriculteurs.