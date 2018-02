Nadaillac, Dordogne, France

Les agriculteurs périgourdins sont rassurés après leur rencontre avec le ministre de l'Agriculture jeudi soir. Des représentants de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs ont été reçus par le ministre Stéphane Travert et son conseiller. Ils réclament la réintégration de quatre petites communes du département dans la carte des zones défavorisées. Ladornac, Grèzes, Chavagnac et Nadaillac n'y figurent plus. Une aberration pour les 44 agriculteurs qui y travaillent car, historiquement, ce territoire de Causse était considéré comme l'un des plus défavorisés du Périgord. La délégation a proposé deux pistes au ministre pour réintégrer cette carte qui leur permet de percevoir des indemnités, soit en revenant sur les critères économiques retenus, soit en jouant la continuité territoriale (les communes voisines sont dans cette carte).

La marge de manoeuvre est étroite

La marge de manoeuvre est étroite. Le ministre doit rencontrer le commissaire européen lundi pour savoir si ces propositions sont compatibles avec la réglementation européenne. Les agriculteurs restent mobilisés car ils ne peuvent pas survivre sans les aides perçues grâce à cette carte. Pierre-Henri Chanquoi, éleveur sur la commune de Grèzes, perçoit avec ses deux associés une indemnité compensatrice de 19 000 euros. Il n'imagine pas que les quatre communes concernées restent hors de cette carte.

Sans cette aide-là je ne sais pas , je serai à Pôle Emploi ou ailleurs". — Pierre-Henri Chanquoi, éleveur

Le ministre s'est voulu rassurant, les quatre communes pourraient être repêchées sans toutefois figurer formellement sur la carte. Lundi, Stéphane Travert doit rencontrer le commissaire européen. Il s'est dit optimiste. Les 44 agriculteurs concernés seront fixés sur leur sort mercredi.