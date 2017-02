Les Américains vont enfin pouvoir manger du veau français (du veau du Périgord)

C'est une première en France : la SOBEVAL, l'abattoir de Boulazac en Dordogne a obtenu l'agrément pour vendre de la viande de veau aux Etats-Unis ! C'est l'administration Obama qui a débloqué la situation le 12 janvier dernier. Le premier container décolle de Roissy ce mercredi

Les américains vont enfin pouvoir manger du veau français. Et même du veau périgourdin ! La SOBEVAL, l'abattoir de Boulazac en Dordogne est la toute première entreprise française à décrocher le graal. Le fameux agrément USDA en catégorie veau.

Il permet d'exporter cette viande vers les USA. C'est l'ex administration Obama qui a permis cela. Elle a reconnu l'équivalence des systèmes sanitaires français et américains il y a tout juste un mois.

Les premiers veaux périgourdins destination USA ont donc été découpés ce lundi. Ils prennent l'avion à Roissy direction les USA ce mercredi matin.

L'objectif... c'est la livraison d'un container par semaine ou d'un demi container de filets mignons ou encore d'escalope de veau aux Etats Unis, soit l'équivalent de 300 à 350 animaux par semaine. Cette viande très haut de gamme sera distribuée à 95% dans les restaurants américains. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'entreprise SOBEVAL estime Gilles Gauthier, le directeur général de l'entreprise :

Gilles Gauthier, le patron de la Sobeval et la préfète de la Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Avec l'accès au marché américain, le SOBEVAL devrait embaucher entre 30 et 50 ouvriers de plus. Et ce n'est peut être qu'un début. Le patron périgourdin espère 2 à 3% de part de marché en plus chaque année outre Atlantique. Il faudra aussi plus d'éleveurs pour fournir la viande. Sans doute autour d'une cinquantaine supplémentaire. En pleine crise du monde agricole, c'est une vraie bouffée d'air frais pour eux.

Seule ombre au tableau, seule crainte: l'instabilité de l'administration Trump. Gille Gauthier espère qu'il ne changera rien à la situation actuelle :

"Je ne suis pour rien quant à l'élection de Monsieur Trump, mais je le dis, je le répète, si Monsieur Trump commence à s'occuper du dossier Sobeval d'entrée de jeu à la maison blanche, c'est qu'il n'y a pas tant de problèmes que cela aux Etats-Unis donc je suis confiant" dit Gilles Gauthier

L'entreprise Sobeval exporte déjà sa viande dans toute l'Union européenne. Mais aussi vers l'Egypte, ou encore Israël.

Le chiffre d'affaire de la SOBEVAL est de 300 millions d'euros en 2015... Elle compte actullement 450 salariés dont 370 dans le département de la Dordogne et 600 producteurs travaillent pour elle